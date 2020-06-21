Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу автомобилей на газ

21.06.2020, 10:30, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин увеличил долю субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ.

Изменения коснулись одного из приложений к госпрограмме «Развитие энергетики», которое определяет правила предоставления субсидий гражданам и предприятиям малого и среднего бизнеса на переоборудование автомобилей, общественного транспорта и коммунальной техники для работы на газе.

«Государство будет субсидировать больше половины расходов бизнеса и граждан по переводу транспорта с бензина на газ. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении на сайте правительства.

В соответствии с новым порядком, повышение в 2020 году нормативов субсидирования повышается в два раза – с действующих 30% до 60% общей стоимости работ.

«Госпрограмма «Развитие энергетики» предусматривает увеличение объема потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд кубометров по итогам 2024 года. Одновременно ведётся работа по развитию необходимой для этого инфраструктуры. В течение пяти лет в РФ должно быть построено около 1,3 тыс. газовых заправок», – отмечается в сообщении.

Ранее партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал газете ВЗГЛЯД, что более низкая стоимость перевода автомобилей на газ подтолкнет различные коммерческие компании, занимающиеся перевозками, и позволит им существенно экономить на топливе, вне зависимости от погоды и расстояния.