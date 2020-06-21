В Москве впервые с апреля выявлено менее тысячи случаев коронавируса

21.06.2020, 10:30, Новости дня

За последние сутки в РФ выявлено 7 тыс. 728 новых случаев коронавируса в 84 регионах, суточный прирост новых случаев по стране замедлился до 1,34 %. В Москве впервые с апреля зафиксировано менее 1 тыс. случаев COVOD-19, следует из данных опрештаба по борьбе с инфекцией.

В столице за сутки выявлено 968 случаев коронавируса, в Московской области – 549, в Санкт-Петербурге – 229.

Не имели клинических проявлений болезни 30,2% людей. Зафиксировано 109 летальных исходов. За сутки в РФ полностью выздоровело 5 тыс. 119 человек, говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

Таким образом, число выздоровевших после заражения коронавирусом пациентов за неделю впервые превысило количество новых случаев, передает ТАСС.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

По словам премьера Михаила Мишустина, темп прироста новых случаев коронавируса замедлился, эта тенденция характерна почти для всех регионов и дает основания для поэтапного выхода из ограничений.