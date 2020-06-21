 

Ядерный гриб: Странное «знамение» наблюдали над Киевом (видео)

21.06.2020, 10:04, Разное

Вечером 19 июня в Киеве можно было наблюдать необычное природное явление — облако в виде гриба или воронки.

Как рассказали спасатели, это один из видов кучево-дождевого облака, который еще называют наковальня.

Такое облако встречается довольно редко и образуется на гребнях подветренных волн, возникающих в результате преодоления ветром препятствий.

При этом облака не двигаются, каким бы сильным ни был ветер. Эти облака трансформируются в обычные воздушные массы.

Несколько лет назад такое явление наблюдалось в Киевской, Тернопольской и Винницкой областях.



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