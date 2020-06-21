Беларусь поднимает голову

21.06.2020, 10:01, Разное

В пятницу завершился сбор подписей за кандидатов в президенты Беларуси.

Два соперника Лукашенко – Тихановский и Бабарико арестованы по приказу диктатора. В знак протеста граждане Беларуси выстраивались в длинные очереди, чтобы поставить подпись за выдвижение противников Лукашенко и, одновременновыразить свой протест.

Белорусская редакция радио «Свобода» вела интереснейшие стрим-репортажи, передавая видео вопросов и ответов людей, стоявших в многочасовых протестных очередях.

Первое впечатление от этих бесед – человеческие лица и разумные слова в отличие от лукашенкина мурла и хамства.

Люди разных возрастов рассказывали о том, что они хотят выбирать себе власти, о тяжелом экономическом и социальном положении в стране, о корруцпии Лукашенко и его семейства, о его роскошной жизни за счет граждан, о необходимости перемен.

Если убрать фамилию Лукашенко, заменить ее Путиным, то можно подумать, что дело происходит в России.

Белорусская речь перемежалась с русской, и не покидало впечатление единства того, что происходит в Беларуси и России, где люди выходили на такие же протесты за своих кандидатов выходили прошлым летом.

Беларусь поднимает голову. В стране начинается новая политика, отличная от того, что было в предыдущие годы, во времена протестов предшествующих лет. Появились новые лидеры, их поддерживает больше людей.

Мы не знаем, смогут ли граждане Беларуси победить ненавистного диктатора Лукашенко 9 августа. Это будет очень трудно. Честных выборов в Беларуси нет.

Но то, что люди бесстрашно, под угрозой арестов, стояли в протестных очередях, поддерживая своих кандидатов, откровенно говорили о том, что происходит в Беларуси, – первый шаг к победе.

Наши сердца и мысли с участниками протестов в Беларуси с арестованными Лукашенко кандидатами, их сторонниками.

Мы в России желаем Беларуси победы над диктатурой.

СерпомПо