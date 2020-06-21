Беларусь поднимает голову
21.06.2020, 10:01, Разное
В пятницу завершился сбор подписей за кандидатов в президенты Беларуси.
Два соперника Лукашенко – Тихановский и Бабарико арестованы по приказу диктатора. В знак протеста граждане Беларуси выстраивались в длинные очереди, чтобы поставить подпись за выдвижение противников Лукашенко и, одновременновыразить свой протест.
Белорусская редакция радио «Свобода» вела интереснейшие стрим-репортажи, передавая видео вопросов и ответов людей, стоявших в многочасовых протестных очередях.
Первое впечатление от этих бесед – человеческие лица и разумные слова в отличие от лукашенкина мурла и хамства.
Люди разных возрастов рассказывали о том, что они хотят выбирать себе власти, о тяжелом экономическом и социальном положении в стране, о корруцпии Лукашенко и его семейства, о его роскошной жизни за счет граждан, о необходимости перемен.
Если убрать фамилию Лукашенко, заменить ее Путиным, то можно подумать, что дело происходит в России.
Белорусская речь перемежалась с русской, и не покидало впечатление единства того, что происходит в Беларуси и России, где люди выходили на такие же протесты за своих кандидатов выходили прошлым летом.
Беларусь поднимает голову. В стране начинается новая политика, отличная от того, что было в предыдущие годы, во времена протестов предшествующих лет. Появились новые лидеры, их поддерживает больше людей.
Мы не знаем, смогут ли граждане Беларуси победить ненавистного диктатора Лукашенко 9 августа. Это будет очень трудно. Честных выборов в Беларуси нет.
Но то, что люди бесстрашно, под угрозой арестов, стояли в протестных очередях, поддерживая своих кандидатов, откровенно говорили о том, что происходит в Беларуси, – первый шаг к победе.
Наши сердца и мысли с участниками протестов в Беларуси с арестованными Лукашенко кандидатами, их сторонниками.
Мы в России желаем Беларуси победы над диктатурой.
СерпомПо
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