Экс-солист группы «На-На» Юрин: «Зарплата от Алибасова была раз в полгода»

21.06.2020, 9:53, Разное

Валерий Юрин, который ушел из группы «На-На» спустя три года после ее основания, с теплотой вспоминает то время. Однако, по словам артиста, зарплата от продюсера Бари Алибасова была для коллектива раз в полгода.

В душе экс-солист «На-На» всегда был рокером, поэтому он с трудом покинул группу «Интеграл» ради нового популярного проекта. Валерий Юрин принимал активное участие в написании двух первых альбомов коллектива, среди которых главные хиты «Эскимосы-папуасы» и «Фаина». Самые яркие песни «На-На» звучали голосом артиста, поэтому узнаваемость к нему пришла очень быстро. Ситуация с материальным вознаграждением была намного сложнее, так как Бари Алибасов не радовал свой коллектив регулярными выплатами. Поэтому Валерию Юрину приходилось зарабатывать после концертов, изготавливая детали для электрогитар.

Несмотря на такое положение дел, зла на продюсера певец не держит, так как он многое тогда сделал для развития коллектива. Бари Алибасов часто приписывал себе соавторство песен, а вместе с этим и заработок, хотя не имел к написанию музыки и слов никакого отношения. Это подтверждает композитор Андрей Потемкин, но спустя 30 лет он не может доказать свою правоту.

Из группы «На-На» Валерий Юрин ушел в 1992 году, а для продюсера эта новость стала неприятным сюрпризом. Артист мечтал вернуться к рок-музыке и заняться сольной карьерой. Это вызвало негодование Бари Алибасова и волну скандалов, но вскоре об этой истории забыли.