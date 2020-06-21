Путин присвоил Проценко и еще четырем врачам звание Героя Труда

21.06.2020, 9:53, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин присвоил пяти врачам, в том числе главному врачу больницы в Коммунарке Денису Проценко звание Героя Труда РФ за вклад в борьбу с коронавирусом.

Информацию передает ТАСС со ссылкой на указ главы государства.

Ранее Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений орденом Пирогова и медалью Луки Крымского.