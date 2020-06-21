 

Путин присвоил Проценко и еще четырем врачам звание Героя Труда

21.06.2020, 9:53, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин присвоил пяти врачам, в том числе главному врачу больницы в Коммунарке Денису Проценко звание Героя Труда РФ за вклад в борьбу с коронавирусом.

Информацию передает ТАСС со ссылкой на указ главы государства.

Ранее Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений орденом Пирогова и медалью Луки Крымского.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.06 / Московская биржа открылась ростом

12.05 / Захарова пояснила, почему США считают себя победителями во Второй мировой войне

13.06 / Беспорядки и столкновения с полицией произошли в Марселе

06.06 / ПДК вредных веществ в загрязненных водоемах Норильска оказалась превышена в 200 раз

29.05 / Строительство участка метро до аэропорта Внуково начали в Москве

10.04 / Ты тоже можешь!: «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

05.06 / Трамп пригрозил ввести в Вашингтон «другую группу» людей

10.05 / В мире: Разведка Германии унизила США

19.06 / Михеева переизбрана секретарем Общественной палаты

16.06 / Полицейских, пострадавших при стрельбе на Ленинском проспекте, наградят медалями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска