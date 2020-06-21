 

Александр Волков: в бою против Блэйдса я сделал все, что мог

21.06.2020, 9:24, Новости дня

Российский боец смешанного стиля Александр Волков прокомментировал бой против американца Кертиса Блэйдса, в котором он потерпел поражение в результате судейского решения. Поединок прошел в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC on ESPN 11.

"Всем спасибо за поддержку. Поединок выдался тяжелым и я выложился на все 100 процентов, — сообщил Александр в своем Instagram — В тех условиях, которые у меня были, я сделал все, что мог. Я переломил ход боя, получилось забрать два заключительных раунда, но для победы немного не хватило".

"Двигаемся дальше. Травм и серьезных повреждений не получил. Так что буду готов вернуться к тренировкам после возвращения в Москву".

 

Напомним, что для 31-летнего тяжеловеса из РФ это поражение стало восьмым. Также в его активе 31 победа. У Блэйдса 14 побед при двух поражениях.



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