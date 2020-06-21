 

Шахматы. Артемьев и Дубов лидируют на турнире Chessable Masters

21.06.2020, 9:24, Новости дня

Стартовал третий этап шахматного тура Magnus Carlsen Chess Tour, организованного чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. В онлайн-состязании Chessable Masters сыграли участники группы "А" и лидирует российский гроссмейстер Владислав Артемьев, Даниил Дубов пока второй.

Напомним, что первые два этапа Magnus Carlsen Chess Tour выиграли Карлсен и Дубов. Теперь они оба попали в одну группу третьего состязания. Вместе с ними играют Арьемьер, еще один россиянин Александр Грищук, американец Хикару Накамура и индус Пентала Харикришна.

Четверку лучших, которые могут сыграть в 1/4 финала, пока составляют Артемьев, Дубов, Карлсен и Накамура. В группе "В", которая стартует 21 июня, играет россиянин Ян Непомнящий, а также Максим Вашье Лаграв (Франция), Дин Лижэнь (Китай), Фабиано Каруана (США), Теймур Раджабов (Азербайджан) и Аниш Гири (Нидерланды).



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