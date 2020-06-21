 

У шести сотрудников штаба Трампа обнаружили коронавирус

21.06.2020, 9:20, Новости дня

Шесть сотрудников предвыборного штаба президента США Дональда Трампа отправились на карантин после получения положительного результата на коронавирус. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на директора штаба по коммуникациям Тима Мерто.

Он рассказал, что, согласно процедуре, все члены предвыборного штаба проходят тестирование на COVID-19 перед мероприятиями. Таким образом и были выявлены инфицированные сотрудники.

Вечером 20 июня Трамп впервые с начала пандемии выступил перед большой аудиторией – митинг прошел в штате Оклахома. 

Все участники митинга проходили проверку температуры перед тем, им выдавали маски и антисептики.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 8 791 794 человек. Жертвами COVID-19 стали 464 465 человек, выздоровели 4 365 932. В США число инфицированных достигло 2 255 119, умерло 119 719, излечилось 617 460 человек.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут экс-вице-президент США Джо Байден, выдвигающийся от демократов, и Трамп, представляющий Республиканскую партию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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