 

В Украине 89 населенных пунктов остаются без света – ГСЧС

21.06.2020, 9:20, Новости дня

В Украине наблюдаются перебои в поставке электроэнергии к 89 населенным пунктам в пяти областях. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В частности, дождь и порывы ветра заставили сработать системы защиты линий электропередач. Свет отключен в 30 населенных пунктах Житомирской области, в 27 населенных пунктах – Волынской, в 18 селах и городках Черниговской. По семь населенных пунктов обесточены в Черновицкой и Сумской областях. Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

Также за минувшие сутки на территории Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской, Одесской и Черновицкой областей в результате осадков подтоплены 23 подвальных помещений, 13 колодцев, 11 хозяйств. Частично повреждены крыши двух зданий. Спасатели откачали 1613 м² воды.

В Ивано-Франковской области на дорогах местного значения произошли два оползня. Жертв и пострадавших нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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