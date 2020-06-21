 

Мини-смартфон Unihertz Jelly 2 получит 3-дюймовый экран

21.06.2020, 9:09, Разное

Согласно данным разработчиков Unihertz, мини-смартфон Jelly 2 получит 3-дюймовый экран. Вскоре команда организует краудфандинговую программу, чтобы собрать средства на выпуск ультракомпактного гаджета.
Если сравнивать с современными смартфонами, то дисплей у Unihertz Jelly 2 вдвое меньше. Разрешение сенсорной панели нового устройства всего 854×480 точек. В основе мини-гаджета процессор MediaTek Helio P60.

Новинку оснастят 6 гигабайтами оперативной памяти и флэш-накопителем, вместимость которого 128 гигабайт. Емкость аккумулятора Unihertz Jelly 2 будет составлять 2000 мАч. Ультракомпактный смартфон сможет похвастаться основой камерой на 16 Мп и фронтальной – на 8 Мп.

Мини-гаджет планируют поставлять с ОС Android 10. Разработчики также рассказали, что будет присутствовать контроллер NFC и тыльный дактилоскопический сканер. Согласно краудфандинговой программе, Unihertz Jelly 2 доступен пользователям за 129 долларов.



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