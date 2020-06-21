Флагманский планшет Samsung оснастят аккумулятором на 10 090 мАч

21.06.2020, 9:09, Разное

В базе данных TÜV Rheinland появились сведения о том, что флагманский планшет бренда Samsung получит огромный аккумулятор. Емкость элемента питания будет составлять 10 090 мАч.

Ранее в Сети уже появлялись такие сведения, однако официального подтверждения не было. Также месяц назад инсайдеры утверждали, что новый планшет Galaxy Tab S7 получит экран диагональю 11 дюймов, а модель Galaxy Tab S7+ оснастят 12,4-дюймовым дисплеем. При этом, емкость аккумулятора первого девайса будет составлять 7040 мАч.

Согласно информации, которая указана в базе приложения GeekBench, планшеты от Samsung оснащены SoC Snapdragon 865. Разработка южнокорейской компании будет работать на ОС Android 10.