В Госдуме пообещали работать над решением проблем медиков

21.06.2020, 9:08, Новости дня

Депутаты Госдумы будут помогать медработникам решать проблемы, а также работать над повышением эффективности и качества здравоохранения, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в поздравлении ко Дню медицинского работника.

«Мы постараемся сделать все для того, чтобы проблем у наших врачей и медицинских работников было как можно меньше, а наше здравоохранение было эффективным и качественным, чтобы у вас была всегда возможность прийти на помощь нашим гражданам», – сказал Володин в видеопоздравлении, опубликованном на сайте Госдумы.

Работу медиков политик назвал настоящим призванием. «Вы каждый день оказываете помощь всем, кто находится в беде, кому сложно, вы облегчаете им страдания, доказываете верность профессиональному долгу, зачастую рискуя собой. Спасибо вам большое. Спасибо за мужество, за спасенные жизни», – добавил спикер.

«Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, всего самого доброго. Ну и конечно, в это непростое время пандемии хочется, чтобы никто из вас не заразился и не заболел сам», – подчеркнул Володин.

День медицинского работника отмечается в РФ 21 июня. Ранее медиков поздравил президент Владимир Путин. Он поблагодарил медиков за самоотверженный труд, отметив, что в период серьезных испытаний на фоне ситуации с коронавирусом они мужественно выполняют свой долг.

Глава государства заявил, что «жертвенный подвиг медицинских работников» в период коронавируса «навсегда войдет в историю нашей медицины, да и в целом нашей страны».

Также благодарность врачам и сотрудникам медучреждений выразил мэр Москвы Сергей Собянин.