Названы главные преимущества удаленной работы

21.06.2020, 8:48, Новости дня

Главное преимущество удаленной работы заключается в том, что соискатель может выбрать регион для работы, не меняя при этом место жительства, считает доктор экономических наук Ольга Забелина, эксперт ВНИИ труда.

«Создаются предпосылки для выравнивания не только уровня занятости по регионам, но и оплаты труда работников равной квалификации, тем самым снижается межрегиональная дифференциация доходов. У соискателя есть шанс найти вакансию с зарплатой выше, чем она могла бы быть на такой же позиции в «родном» регионе. А у работодателей значительно расширяются возможности для подбора кадров нужной квалификации», – сказала эксперт RT.

Забелина также отметила, что при работе из дома у сотрудника нет необходимости каждый день отправляться в офис, что экономит не только время, но и семейный бюджет, так как снижаются расходы на транспорт.

«А эти расходы могут быть существенными, особенно если нужно ездить, например, в соседний регион. И это еще одно преимущество удаленной работы», – отметила эксперт.

Она добавила, что система электронного документооборота, которая постепенно внедряется во всех регионах, способствует распространению формата дистанционной работы.

«Кроме того, в Госдуму уже внесен законопроект о регулировании дистанционной занятости, согласно которому в трудовом законодательстве могут появиться понятия «временная дистанционная (удаленная) работа» и «комбинированная дистанционная (удаленная) работа». Это позволит повысить гибкость трудовых отношений, обеспечить наиболее благоприятные условия для трудоустройства людей с ограниченными возможностями, родителей с малолетними детьми, лиц, сочетающих работу и учебу, и других категорий граждан», – отметила эксперт.

Эксперт по трудоустройству Гарри Мурадян ранее рассказал, какие сферы, кроме IT, могут перевести сотрудников на удаленную работу и как это отразится на заработных платах.