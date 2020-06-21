Умерший черный кот пришел к хозяйке и это запечатлела камера наблюдения

21.06.2020, 8:37, Разное

На прошедшей недели в сеть попало необычное видео, которое, если не является подделкой, может послужить доказательством того, что наши питомцы приходят к нам и после своей смерти.

Сообщается, что видео было снято в частном доме неназванной жительницы Суидона, Англия.

"Я не уверена, что могу это объяснить, но камера видеонаблюдения в моем доме поймала то, что выглядит как мой кот Блэкджек, который скончался почти ровно год назад. Он материализовался на нашем диване", – написала эта женщина в комментариях к выложенному ею видео.

В начале ролика на заднем плане можно увидеть как встает, потягивается и уходит другая кошка этой женщины (живая). Камера засняла этот момент, отреагировав на движения этой кошки. Потом, когда первой кошки уже нет, камера вдруг снова мигает и начинает снимать то, что выглядит как еще одна кошка, но теперь черного окраса и лежащая на диване.

Сначала черная кошка выглядит полупрозрачной, ее плохо видно, но потом камера снова "мигает" и теперь уже черную кошку видно так хорошо, словно она существо из плоти и крови (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

Черная кошка не двигается на диване, отчетливо видно темное тело и два ее уха, но раз камера стала снимать этот момент, значит отреагировала на какое-то движение.

По словам женщины, на диване в тот момент не было ничего, кроме красной, серой и кремовой диванной подушки. Ничего черного.

"Я верю в паранормальные вещи, но я всегда стараюсь найти логическое объяснение, то есть "разоблачить", прежде чем слепо поверю в увиденное", – говорит женщина, а потом признается, что все еще не знает, что именно засняла ее камера наблюдения.