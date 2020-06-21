Обезглавленное человеческое тело может сделать 32 шага

21.06.2020, 8:36, Разное

Способности человеческого мозга иногда поражают и шокируют. Академик Наталья Бехтерова однажды заметила:

"Невозможно сказать, что существует часть человеческого мозга, которая была бы изучена лучше, чем любая другая его часть. Весь мозга изучен, но и в самом деле не очень хорошо. Нам еще предстоит многое узнать об особенностях человеческого мозга.

Мы уже многое знаем об организации человеческого тела. Мы знаем несколько основных принципов эмоциональных и мыслительных процессов. Функция управления всей внутренней сферой организма человека тоже была тщательно изучена".

Однако возможности человеческого мозга очень широки. Иногда они сильно удивляют и даже поражают. Мозг все еще остается большой загадкой для ученых. К примеру считается, что в организме человека вся активность контролируется головным мозгом. Но так ли это на самом деле?

В 1336 году король Людвиг Баварский (он же Людовик IV) приговорил к смертной казни дворянина Дитца фон Шаунбурга и четырех его соратников за то, что они готовили восстание против короля (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

Казнь должна была проведена путем отрубания головы. Это считалось достаточно быстрой и потому милостивой смертью, кроме того, как дворянину, фон Шаунбургу было разрешено высказать последнее желание.

Многие были уверены в том, что он станет просить об отмене казни или о каких-то поблажках для своей семьи, однако фон Шаунбург высказал то, что поразило всех на площади. Он попросил помиловать его осужденных друзей, если он сумеет пробежать мимо них после того, как ему самому отрубят голову.

При этом Шаунбург даже уточнил, что друзья при этом должны стоять на расстоянии 8 шагов (!) друг от друга.

Все вышесказанное звучало настолько нелепо и даже глупо, что король не выдержал и расхохотался. Однако он пообещал, что данное желание все-таки будет исполнено, после чего отдал приказ отрубить голову фон Шаунбургу.

Перед тем как взойти на плаху, фон Шаунбург лично расставил своих друзей в ряд и тщательно измерил расстояние между ними, высчитав ровно по 8 шагов. А потом подошел к палачу и встал на колени.

Взмахнул огромный палаческий меч, один сильный удар и голова фон Шаунбурга покатилась по мощеной булыжниками площади. А обезглавленное тело его, вместо того чтобы бессильно упасть туда же, вдруг поднялось с колен и побежало вдоль ряда своих соратников!

Из отрубленной головы хлестала кровь, как и из шеи, но тело фон Шаунбурга не замедляло ход и не останавливалось, пока не пробежало мимо всех соратников, сделав ровно 32 шага. Лишь тогда оно упало безжизненно и больше не двигалось.

Несложно угадать, что видевшие все это король, его окружение и зеваки из толпы пребывали в состоянии полного суеверного ужаса. Однако король все-таки сдержал свое обещание и четверо соратников фон Шаунбурга были помилованы.

Историки, ученые и врачи до сих пор не знают, как относиться к подобной истории. Было ли все это на самом деле или все это сильно преувеличенное, а то и вовсе нереальное событие? Врачи считают, что подобное просто невозможно и что человек с отсеченной головой будет не в состоянии сделать даже один шаг.

Однако в истории встречались и другие странные вещи, связанные с человеческим мозгом. В 1935 году в американской больнице родился младенец, который с виду ничем не отличался от других – он плакал, сосал молоко, переваривал пищу, загрязнял подгузники, двигался. А потом внезапно умер и вскрытие показало, что в его черепе вообще не было мозга.

Немецкий доктор, профессор Хуфланд, однажды присутствовал на вскрытии черепа взрослого пациента, который предположительно умер от кровоизлияния в мозг. Пациент при этом до самой смерти был в здравом уме. Тем ни менее результаты вскрытия показали, что в черепе мужчины нет головного мозга, а вместо него лишь чуть-чуть водянистой жидкости.

Еще одна странная история была опубликована в журнале "Чудеса и приключения". Сообщается, что ее пояснил некий солдат Борис Лучкин и произошла она в годы Великой Отечественной войны.

Однажды Лучкин находился в составе разведывательной группы и им надо было пересечь линию фронта и пробраться в тыл врага. Впереди отряда шел их командир в звании лейтенанта и внезапно он наступил ногой на мину. Мина взорвалась и одним из ее осколков начисто и мгновенно отсекло лейтенанту голову.

При этом тело лейтенанта осталось стоять вертикально, а потом рука полезла за пазуху, вытащила оттуда пакет с картой и передала ее Лучкину. Лишь после этого труп лейтенанта упал замертво на траву.