 

Поклонники обсуждают свежее фото Пугачевой с онкобольным Юдашкиным

21.06.2020, 8:30, Разное

В микроблоге Instagram Алла Пугачева поделилась с фолловерами фотографией с Валентином Юдашкиным. Певица радуется, что режим самоизоляции закончился и она может встретиться со своими близкими друзьями.
Под совместным снимком 71-летняя артистка написала, что теперь можно «отбросить страх и маски», назвав встречу с именитым модельером «сказкой». Поклонники отметили, что знаменитости помолодели и посвежели за время карантина. Для первого выхода в свет после самоизоляции Алла Пугачева выбрала черный наряд, а волосы завила в свою легендарную «буйную гриву». Фолловеры пришли в восторг от внешнего вида Примадонны и засыпали ее комплиментами.

Валентин Юдашкин, несмотря на онкологическое заболевание, с которым он сражается уже длительное время, выглядел также свежо и хорошо. Этот факт порадовал поклонников, так как во время карантина его супруга Марина публиковала снимок, на котором модельер показался фолловерам осунувшимся и слишком худым. Жена дизайнера показала, какой приготовила для любимого супруга завтрак. При этом, было видно, что Валентин Юдашкин в парике, а его лицо осунулось.

Алла Пугачева основательно подготовилась к встрече со своим другом, посетив «подпольно» салон красоты. Пару дней назад Примадонна наводила красоту, а над ее локонами работали мастера в защитных костюмах.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Мнение: Адок в Перу: как россиянку возвращали домой во время карантина

20.04 / Мнение: Медицинский ресурс

13.05 / Эпиляция и узкие джинсы подрывают женское здоровье – вплоть до венерических заболеваний

29.04 / Мнение: Парадный коронавирус

11.04 / Китай направил в РФ группу медиков для помощи в борьбе с COVID-19

18.04 / Учёные: “Две трети мира не могут себя самостоятельно обеспечить пищей”

14.04 / Опубликованна карта более чем 100 военных баз США в 41 штате со случаями коронавирусной инфекции

30.05 / Samsung выпустила улучшенный вариант смартфона Galaxy A51

02.05 / «Сильно люблю тебя»: Виктория Бекхэм поздравила супруга с именинами снимком 23-летней давности

02.05 / «Это видео и танцы только для тебя»: Рудковская ответила высмеявшему ее сына Аршавину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска