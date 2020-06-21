Поклонники обсуждают свежее фото Пугачевой с онкобольным Юдашкиным

21.06.2020, 8:30, Разное

В микроблоге Instagram Алла Пугачева поделилась с фолловерами фотографией с Валентином Юдашкиным. Певица радуется, что режим самоизоляции закончился и она может встретиться со своими близкими друзьями.

Под совместным снимком 71-летняя артистка написала, что теперь можно «отбросить страх и маски», назвав встречу с именитым модельером «сказкой». Поклонники отметили, что знаменитости помолодели и посвежели за время карантина. Для первого выхода в свет после самоизоляции Алла Пугачева выбрала черный наряд, а волосы завила в свою легендарную «буйную гриву». Фолловеры пришли в восторг от внешнего вида Примадонны и засыпали ее комплиментами.

Валентин Юдашкин, несмотря на онкологическое заболевание, с которым он сражается уже длительное время, выглядел также свежо и хорошо. Этот факт порадовал поклонников, так как во время карантина его супруга Марина публиковала снимок, на котором модельер показался фолловерам осунувшимся и слишком худым. Жена дизайнера показала, какой приготовила для любимого супруга завтрак. При этом, было видно, что Валентин Юдашкин в парике, а его лицо осунулось.

Алла Пугачева основательно подготовилась к встрече со своим другом, посетив «подпольно» салон красоты. Пару дней назад Примадонна наводила красоту, а над ее локонами работали мастера в защитных костюмах.