Ла Лига. “Атлетик” и “Атлетико” победили синхронно

21.06.2020, 8:20, Новости дня

Двумя матчами в Ла Лиге продолжился чемпионат Испании по футболу в высшем дивизионе. "Атлетик" в Бильбао принимал "Бетис" и победил с минимальным счетом 1:0. Такой же результат зафиксирован в Мадриде, где местный "Атлетико" переиграл гостей из "Вальядолида".

Разница в двух встречах заключалась в том, что баски побели в счете уже на 7-й минуте после точного удара Мартинеса. "Бетис" в дальнейшем создал несколько полу-моментов, но забить не смог. У "Атлетико" отличился Витоло, который принес победу "матрасникам" на 81-й минуте. Гости в Мадриде тщательно держались за начальный счет и пропустив, уже не успели отыграться.