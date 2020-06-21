 

Регбисты “Славы” впервые за 12 лет обыграли “Красный Яр” на выезде

21.06.2020, 8:20, Новости дня

Программу первого тура чемпионата РФ по регби завершали три матча. В центральном из них московская "Слава" на выезде в Красноярске нанесла поражение местному "Красному Яру". Матч завершился со счетом 13:10 в пользу "славян".

В составе столичного клуба попытку оформил Михаил Сидоров, точными реализацией и штрафным отметился Герхард Нортье, а еще один точный удар по воротам со штрафного нанес Джин Уиллемс. У "Яра" попытка на счету Евгения Коломийцева, а Юрий Кушнарев прибавил еще пять очков за счет реализации и штрафного.

В еще двух матчах дня действующий чемпион РФ красноярский "Енисей-СТМ" обыграл в Краснодаре "Богатырей" (35:3), а новокузнецкий "Металлург" на выезде в Таганроге нанес поражение "Булаве" (34:9).

По итогам первого тура лидером чемпионата РФ стала казанская "Стрела", набравшая 5 очков. Столько же баллов у "Енисея" и "Металлурга", однако казанцы возглавляют премьер-лигу за счет дополнительных показателей.



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