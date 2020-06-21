 

Сутки на Донбассе. 28 обстрелов боевиков, ранения получили четыре украинских военных

21.06.2020, 8:10, Новости дня

В прошедшие сутки боевики на Донбассе 28 раз нарушили режим прекращения огня, ранения получили трое украинских военных. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов 120 и 82 мм, а также неуправляемых авиационных ракет, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” боевики вели обстрелы вблизи хутора Вольный, Новоалександровки, Шумов, Троицкого, Золотого-4, Орехово, Попасной, Новозвановки, Луганского, Новотошковского, Крымского и Зализного. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” – неподалеку Авдеевки, Широкино и Павлополя.

“Наши воины такие наглые действия без ответа не оставили и применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность. По данным разведки, 20 июня украинские защитники ранили одного захватчика”, – отметили в штабе.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня в районе Шумов, Зализного и Крымского. За это время один украинский военный получил ранения. 

Зведення станом на 07:00 21 червня 2020 року#ООС #операція_ОС #ранкове_зведенняМинулої доби збройні формування…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Laupäev, 20. juuni 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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