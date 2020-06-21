Власти Москвы оценили возвращение ресторанного бизнеса к работе

21.06.2020, 8:08, Новости дня

Ресторанный бизнес в Москве работает на 65% от уровня до начала распространения коронавируса и введения ограничений, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

«Летние веранды, кафе – это уже неотъемлемая часть города и городской культуры. То, что происходит, это ожидания выше, чем были у рестораторатов. На сегодняшний день ресторанный бизнес по объему достиг 65% за последние дни от того, что было до пандемии», – передает слова градоначальника ТАСС.

Собянин полагает, что общепит в столице восстановится практически полностью в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что около 700 летних веранд открыли рестораторы Москвы после снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.

Собянин отметил, что, основываясь на динамике ситуации с коронавирусом в городе, на следующей неделе картина будет нормальной, и можно будет открыть стационарные рестораны и кафе.

Основатель сети ресторанов «Чайхона № 1» Тимур Ланский рассказал газете ВЗГЛЯД, что режим самоизоляции не пережили примерно 15–20% заведений с верандой, а сами посетители, несмотря на хорошую погоду, все еще боятся приходить в рестораны.