 

Президент США обратился к избирателям

21.06.2020, 7:09, Новости дня

Дональд Трамп провел первый за три месяца предвыборный митинг. Выступление главы государства в Талсе длилось около трех часов. Речь сопровождалась демонстрацией сторонников движения Black Lives Matters.

Критиковали президента и в соцсетях: большинство людей в зале были без масок, а СМИ накануне появилась информация, что шестеро сотрудников штаба Трампа сдали положительный тест на коронавирус.

Что касается самого митинга, основными темами, помимо мер борьбы с пандемией, стали экономика и волна беспорядков, вызванная убийством Джорджа Флойда, сообщает телеканал "Россия 24". По словам Трампа, тех, кто сносит исторические монументы и оскверняет национальный флаг, необходимо жестко наказывать. "Два дня назад левые радикалы в Портленде снесли статую Джорджа Вашингтона, обернули ее в американский флаг и подожгли его. Мы должны принять закон, который бы позволил наказывать поджигателей американского флага годом тюремного заключения", — сообщил глава американской администрации.

 



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