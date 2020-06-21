Синдзо Абэ намерен изменить Конституцию Японии

21.06.2020, 7:09, Новости дня

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ до конца своих полномочий намерен провести референдум по пересмотру Конституции страны. Об этом накануне сообщил телеканал NHK. Абэ намерен изменить так называемую мирную статью. Она запрещает Японии иметь собственную армию или применять силу в международных спорах. И хотя действует статья номинально — отказ от армии не соблюдается. Но она мешает наращивать военные возможности страны.

Впервые Абэ выразил намерение провести референдум по вопросам Конститциии прошлым летом. Для принятия поправок необходимо получить одобрение двух третей законодателей в обеих палатах парламента Японии, а также большинство голосов на общенациональном референдуме. При этом, срок полномочий Абэ истекает в сентябре следующего года, напоминает телеканал "Россия 24".