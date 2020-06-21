 

Синдзо Абэ намерен изменить Конституцию Японии

21.06.2020, 7:09, Новости дня

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ до конца своих полномочий намерен провести референдум по пересмотру Конституции страны. Об этом накануне сообщил телеканал NHK. Абэ намерен изменить так называемую мирную статью. Она запрещает Японии иметь собственную армию или применять силу в международных спорах. И хотя действует статья номинально — отказ от армии не соблюдается. Но она мешает наращивать военные возможности страны.

Впервые Абэ выразил намерение провести референдум по вопросам Конститциии прошлым летом. Для принятия поправок необходимо получить одобрение двух третей законодателей в обеих палатах парламента Японии, а также большинство голосов на общенациональном референдуме. При этом, срок полномочий Абэ истекает в сентябре следующего года, напоминает телеканал "Россия 24".



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / Марш равенства в Украине проведут онлайн

27.05 / Москвичам сказали, каким будет начало лета

06.05 / Назван повышающий выживаемость при COVID-19 тип лекарств

12.05 / В Ленобласти приостановили использование аппаратов ИВЛ уральского завода

03.05 / Ветеран из Петербурга собрала более 400 тыс. рублей для врачей

29.05 / Годовалый ребенок умер от побоев на Кубани

05.06 / ВОЗ дала новые рекомендации по ношению масок

29.04 / У учредителя телеканала «Царьград» подтвердили коронавирус

19.04 / Подсчитано число россиян старше 100 лет

20.04 / Цена нефти WTI к концу торгов рухнула на 300%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска