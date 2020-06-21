Опубликовано видео с места нападения в британском Рединге
21.06.2020, 7:08, Новости дня
В соцсетях опубликована видеозапись с места нападения вооруженного ножом мужчины на посетителей парка в британском Рединге.
Видеозапись, на которой оказывают помощь пострадавшим, опубликована в Twitter главреда The National Pulse Рахима Кассама (на видео присутствуют сцены последствий нападения, кровь – прим. ВЗГЛЯД).
Напомним, в результате нападения в британском Рединге три человека погибли, еще трое получили серьезные ранения. Задержан 25-летний подозреваемый, проживавший в городе.
Полиция пока не считает этот инцидент терактом и не видит связи с акцией в поддержку чернокожих Black Lives Matter, которая состоялась в городе ранее.
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