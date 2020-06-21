Арахамия заявил, что 50% доходов от игорного бизнеса могут отдать местным властям

21.06.2020, 7:00, Новости дня

Верховная Рада собирается внести в законопроект о легализации игорного бизнеса правку, в соответствии с которой 50% доходов от этого вида деятельности будут оставаться в местных бюджетах. Об этом 19 июня в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” заявил глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.

“Есть правка, которую, я думаю, мы проголосуем, о том, что 50% [доходов от легализации игорного бизнеса]. Мне кажется, это правильная история”, – сказал он.

При этом Арахамия допустил, что в закон о легализации игорного бизнеса впоследствии могут внести правку, которая позволит “на территориальном референдуме принимать решение о тотальном запрете игорного бизнеса или отдельных его типов на конкретной территории”.

В первом чтении законопроект №2285-д был принят 16 января 2020 года. Тогдашний министр финансов Украины Оксана Маркарова прогнозировала, что доходы от легализации игорного бизнеса составят от 5 до 9 млрд грн в год.

Нардеп от “Голоса” Ярослав Железняк отмечал, что ко второму чтению депутаты подали более 3,4 тыс. поправок. Комитет начал их рассматривать 3 июня. Арахамия прогнозировал, что рассмотрение поправок займет около недели. По его словам, во втором чтении законопроект может быть проголосован 25 июня.

Коллега Железняка по фракции Галина Васильченко заявляла, что из документа после принятия в первом чтении исчезли некоторые ограничительные нормы: в частности, об ограничении количества игровых автоматов с учетом численности населения и норма о запрете размещения игорных заведений ближе, чем в 500 м от школ.