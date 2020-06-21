Мэра Брюгге ударили ножом

21.06.2020, 7:00, Новости дня

Днем 20 июня мужчина ударил ножом в шею бургомистра бельгийского Брюгге Дирка де Фаува, сообщает Nieuwsblad.

Нападение произошло в офисе юридической компании, которой владеет городской голова. Причины инцидента неясны, источники сообщили изданию, что нападавший был клиентом юрфирмы.

Он задержан, прокуратура предъявила ему обвинение в попытке убийства.

Де Фаув доставлен в больницу, с ним находится его жена Анн Сталенс. Она рассказала прессе, что бургомистру сделали операцию. По ее словам, жизненно важные органы не задеты, однако как минимум одну ночь раненый проведет в палате.