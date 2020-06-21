В Киеве на два месяца ограничат движение перед Северным мостом

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21.06.2020, 7:00, Новости дня

В Киеве с 21 июня по 10 августа ограничат движение автомобильного транспорта по проспекту Степана Бандеры перед Северным мостом. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия “Киевавтодор” на своей странице в Facebook.

Движение перекроют из-за начала следующего этапа ремонта возле Северного моста, говорится в сообщении.

“На днях движение на проспекте Степана Бандеры открыли всеми полосами. Ведь завершен ремонт части путепровода перед Северным мостом. В ночь с воскресенья начинаем следующий этап работ. Будем работать на пересечении проспекта Степана Бандеры с проспектом Героев Сталинграда в направлении станции метро “Почайна”, – сказано в сообщении.

НА ПРОСП. С. БАНДЕРИ ЧАСТКОВО ОБМЕЖАТЬ РУХЗ 00:00 21 ЧЕРВНЯ ДО 10 СЕРПНЯ (ПЕРЕД ПІВНІЧНИМ МОСТОМ); ДО 19 ЛИПНЯ…

Posted by Комунальна корпорація "Київавтодор" on Laupäev, 20. juuni 2020

В то же время ремонтируют и красят надземный пешеходный переход вблизи улицы Иорданской, из-за чего движение по проспекту было перекрыто 19 июня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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