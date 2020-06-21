 

В мэрии Москвы объяснили затопления улиц после ливня

21.06.2020, 6:51, Разное

…попавшей в канализацию листвой.

На юге Москве из-за сильного дождя с градом подтопило участки дорог на нескольких улицах. Заместитель мэра Петр Бирюков объяснил проблемы тем, что ливневую канализацию забили листья деревьев.

«Сильный ветер повалил деревья, их листва и ветки попали в ливневую канализацию и препятствовали стоку воды, это и стало причиной возникновения подтоплений», — сказал он журналистам (цитата по РИА Новости).

В московском метеобюро рассказали, что в среднем по городу за несколько часов выпало около 35 мм осадков при месячной норме в 75 мм. На юге Москвы, по словам Бирюкова, и вовсе выпало до 70% месячной нормы. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности, предполагающий вероятность стихийных бедствий и ущерба.

Согласно сообщениям в соцсетях, залитым водой оказался участок Варшавского шоссе в районе пересечения с Дорожной улицей (где, в том числе, полностью затопило и подземные переходы), проспект Вернадского, а также улицы и переходы в южных районах Чертаново и Бирюлево (включая ж/д станцию Бирюлево-товарная). В парке Коломенское двое посетителей пострадали от удара молнии.

Источник: Новая газета



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