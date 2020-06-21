Пожар произошел в детском доме в Калининградской области
21.06.2020, 6:30, Новости дня
На чердаке спортзала детского дома в Калининградской области произошел пожар, сообщил главк МЧС по региону.
Пожар на площади 150 кв. м произошел на чердаке спортзала центра помощи детям «Наш дом» в Зеленоградске. Пострадавших нет, передает РИА «Новости».
В единой диспетчерской службе города сообщили, что пожар локализован, передает ТАСС.
Эвакуирован 101 человек, детей разместили в детском саду номер шесть.
Само здание центра огнем затронуто не было.
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