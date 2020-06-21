 

Трампа заподозрили в увольнении прокурора по просьбе Эрдогана

21.06.2020, 6:16, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп мог уволить прокурора Южного округа штата Нью-Йорк Джеффри Бермана по просьбе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил экс-советник президента США Джон Болтон.

Генпрокурор США Уильям Барр сообщил Берману, что раз тот отказался «уйти с должности», он попросил Трампа вмешаться. Сообщалось, что Трамп уволил Бермана, который курировал расследования против ряда приближенных к президенту США людей, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

Берман возглавлял расследование против бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна. Также он занимался делом против Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые обвиняются в США в незаконных пожертвованиях политикам. Берман проводил расследование в отношении инаугурационного комитета Трампа, а также начал расследование в отношении адвоката Трампа Руди Джулиани.

Трамп заявил, что не имеет отношения к увольнению прокурора: «Это все в руках генерального прокурора. Генеральный прокурор Барр работает над этим».

Берман в итоге заявил, что покинет пост «в связи с решением генерального прокурора Барра соблюсти нормальное действие закона и назначить заместителя прокурора США Одри Страусс исполняющим обязанности прокурора».

Однако Болтон в интервью ABC заявил, что Трамп и раньше задумывался о вмешательстве в работу прокуратуры Южного округа, которая проверяла турецкий банк Halkbank, подозреваемый в обходе санкций США против Ирана.

По словам Болтона, в ответ на просьбу Эрдогана, который хотел урегулировать ситуацию, Трамп заявил, что «эти прокуроры в Нью-Йорке – люди Обамы». Он призвал главу Турции подождать, пока их заменят людьми Трампа. Президент США обещал «позаботиться» о проблеме банка. 

В интервью Болтон признал, что судебное преследование банка продолжается, но добавил, что эпизод «тревожит».

Напомним, в книге Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir) Трамп представлен некомпетентным дилетантом.



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