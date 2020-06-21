Мнение: Ленин пришел в Западную Германию

21.06.2020, 6:06, Разное

На фоне разгула вандализма по отношению к различным памятникам в США и Западной Европе, в немецком Гельзенкирхене торжественно открылся первый в Западной Германии памятник Владимиру Ильичу Ленину.

Трансляцию с открытия вел телеканал Russia Today.

Онлайн-трансляция.

Само собой, памятник этого всего лишь памятник. Но уж больно символично получилось, отсюда и общественное внимание к этому событию.

Марксисты из Гельзенкирхена ходят довольные как слоны. Добились того, чего не удавалось более крупным левым партиям в течение многих лет.

У правых из АДГ и ХДС/ХСС само собой полыхает.