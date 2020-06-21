 

Мнение: Ленин пришел в Западную Германию

21.06.2020, 6:06, Разное

На фоне разгула вандализма по отношению к различным памятникам в США и Западной Европе, в немецком Гельзенкирхене торжественно открылся первый в Западной Германии памятник Владимиру Ильичу Ленину.
Трансляцию с открытия вел телеканал Russia Today.

Онлайн-трансляция.

Само собой, памятник этого всего лишь памятник. Но уж больно символично получилось, отсюда и общественное внимание к этому событию.
Марксисты из Гельзенкирхена ходят довольные как слоны. Добились того, чего не удавалось более крупным левым партиям в течение многих лет.
У правых из АДГ и ХДС/ХСС само собой полыхает.

Источник: Colonel Cassad



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