 

В автономии CHAZ прогремели выстрелы

21.06.2020, 5:57, Новости дня

Один человек погиб, еще двое пострадали в результате стрельбы в самопровозглашенной автономии CHAZ в американском Сиэтле. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия после сообщений о нескольких выстрелах, однако толпа не подпустила их к жертвам.

Полиции не удалось установить личности стрелявших — преступники скрылись с места преступления. Обоих пострадавших доставили в больницу. Позднее стало известно, что один из них скончался, другой находится в критическом состоянии.

Как сообщалось, две недели назад протестующие захватили несколько кварталов в американском городе Сиэтл и объявили эту зону автономией Капитолийского холма, напоминает телеканал "Россия 24". Власти приказали полиции покинуть эту территорию, чтобы снизить напряженность.



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