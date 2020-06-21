В американском Портленде сбросили с постамента памятник Вашингтону

21.06.2020, 5:48, Новости дня

18 июня участники протестов против расовой нетерпимости и произвола полиции в американском Портленде повалили памятник первому президенту Соединенных Штатов, одному из отцов-основателей государства Джорджу Вашингтону, сообщил телеканал KOIN.

Вначале группа из 20 человек собралась вокруг скульптуры. На голову Вашингтона намотали американский флаг и подожгли его. Бронзовый монумент обрисовали граффити.

Спустя некоторое время толпа возле памятника увеличилась. Митингующие сбросили статую с монумента и разбежались.

ВИДЕОВидео: Storyful Rights Management / YouTube

15 июня в Портленде участники студенческой сидячей забастовки повалили скульптуру другого экс-президента США Томаса Джефферсона, на постаменте написали “рабовладелец” и “Джордж Флойд”, об этом информировал телеканал Fox12 Oregon.

Более 20 дней в США продолжаются манифестации, связанные с гибелью афроамериканца Флойда во время задержания полицейскими в Миннеаполисе. Один из правоохранителей почти 10 минут придавливал его шею коленом к земле. Согласно экспертизе, Флойд умер от удушения.

Демонстранты валят памятники историческим деятелям, которые, на их взгляд, были замешаны в рабовладении и расовой дискриминации.