 

“Выходят, приходят”. Нардеп Тищенко не смог назвать количество коллег в Раде. Видео

21.06.2020, 5:48, Новости дня

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Видео: Апостроф TV / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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