 

В статье Путина о Второй мировой обнаружили фейковую цитату Гитлера

21.06.2020, 5:48, Новости дня

Президент России Владимир Путин в статье “Настоящие уроки 75-летней годовщины Второй мировой войны” для консервативного американского журнала The National Interest использовал несуществующую цитату лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом российский историк Игорь Петров 19 июня написал в Facebook.

Фрагмент статьи, подписанной Путиным, выглядит так: “Гитлер прямо заявлял: “Наша политика в отношении народов, населяющих широкие просторы России, должна заключаться в том, чтобы поощрять любую форму разногласий и раскола”. Президент РФ не указал источник, однако эта фраза обнаруживается в ряде советских публикаций, обратил внимание Петров.

Ссылки ведут на книгу Генри Пикера “Застольные разговоры Гитлера”, первое издание которой увидело свет в 1951 году. Однако в ней такие слова фюрера не приводятся, отметил историк.

Наиболее близкая по содержанию фраза из этой книги такова: “И поэтому, властвуя над покоренными нами на восточных землях рейха народами, нужно руководствоваться одним основным принципом, а именно: предоставить простор тем, кто желает пользоваться индивидуальными свободами, избегать любых форм государственного контроля и тем самым сделать все, чтобы эти народы находились на как можно более низком уровне культурного развития”.

Петров также указывает, что достоверность книги Пикера сомнительна: по мнению анализировавшего ее историка Микаэля Нильссона, она содержит “не аутентичные слова Гитлера, а отредактированные задним числом воспоминания о них, на которые далеко не всегда можно положиться”.

В службу утерянных цитат поступил запрос относительно цитаты Гитлера, использованной В.В. Путиным в своей статье "75 лет…

Posted by Igor Petrov on Reede, 19. juuni 2020

Статья Путина к 75-летию окончания Второй мировой войны вышла в National Interest 18 июня. Глава Кремля, в частности, заявил в ней, что оккупация Литвы, Латвии и Эстонии Советским Союзом в 1940 году была “законной”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05 / Турция пригрозила формированиям Хафтара ответным ударом за обстрелы Триполи

11.04 / США предложили награду за данные о лидере иракской «Хезболлы»

10.06 / Россиян предупредили об «арктическом вторжении»

11.05 / Китаю предрекли лидерство на Ближнем Востоке

04.06 / ВС подтвердил незаконность вывода 50 млрд рублей из «Рост банка»

14.06 / Японская частная ракета развалилась в воздухе

18.05 / Россия вывела из Сербии последних помогавших в борьбе с COVID-19 военных

18.05 / В РФ провели более 7 млн тестов на коронавирус

09.05 / В Москве стало больше лис

12.05 / Ермак провел переговоры в нормандском формате

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска