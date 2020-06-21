Кладоискатели нашли бандеровский тайник на Украине

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21.06.2020, 5:30, Новости дня

В городе Мостиска Львовской области Украины найден тайник с документами 70-летней давности, сообщают СМИ.

В лесу найдены два молочных бидона, в которых обнаружены книги, журналы и документы «Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА) 1940–1950-х годов, передает РИА «Новости».

Также найден военный билет сотрудника НКВД, который якобы «пытался прорваться в ряды» организации, передает ТСН.

Утверждается, что среди находок могут быть документы Героя Советского Союза партизана Сидора Ковпака. Документы переданы в местный краеведческий музей, их отправят на реставрацию.

Напомним, ЦРУ опубликовало более 13 млн страниц архивных документов, среди которых 300 посвящены лидеру ОУН* Степану Бандере.

«Рассекречено в соответствии с Законом о разоблачении нацистских военных преступников», – гласит подпись под документом.



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