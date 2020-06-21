Мнение: Оскорбление чувств эскимосов

21.06.2020, 4:54, Разное

Новости толерантности.

Эскимо оскорбляет эскимосов

Американская компания Dreyer's решила сменить название своего фирменного эскимо, чтобы не унижать эскимосов – группу коренных народов, проживающих на территориях Гренландии, канадского Нунавута, Аляски и восточных районов Чукотского автономного округа. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

Она ссылается на Элизабелл Маркес – главного маркетолога Dreyer's, являющейся дочерней компанией швейцарской Nestle. "Мы привержены делу достижения расового равноправия и считаем данный термин уничижительным", – отметила она, имея в виду сладкий десерт Eskimo Pie, представляющий собой слой мороженого, заключенный с двух сторон в корж и политый шоколадом.

По данным газеты, этот товар был придуман в 1920 году Кристианом Нелсоном и кондитером Расселом Стовером. Они запатентовали его в 1922 году, а потом продали предприятие на волне роста популярности мороженого в США. Предприятие было куплено Dreyer's в 2007 году. В логотипе и рекламе продукта используется образ мальчика в меховой кухлянке – глухой одежде эскимосов, состоящей из штанов, рубашки без ворота и шапки.

Подобные изменения с торговыми марками в рамках борьбы с дискриминацией уже происходили ранее. В частности, это произошло с пропаренным рисом Uncle Ben's компании Mars и сиропом для блинчиков Aunt Jemima от PepsiCo. Стриминговый сервис HBO Max временно удалил из каталога доступных для просмотра фильмов оскароносную картину "Унесенные ветром" (Gone with the Wind, 1939). Экранизацию одноименного романа Маргарит Митчелл позднее решили вернуть в каталог, но уже с примечанием о необходимости учитывать исторический контекст и подробным разбором сомнительных фрагментов.

https://tass.ru/obschestvo/8776673 – цинк

Салат Цезарь оскорбляет жертв покорения Галлии и римского рабовладения.

Торт Черный принц оскорбляет жертв рабовладения и чернокожих.

Пирожное Наполеон оскорбляет жертв наполеоновских войн.

Сэндвич оскорбляет жертв британского колониализма.

Бефстроганов оскорбляет жертв подавления польского восстания.

В общем, в этом деле главное начать. Только переименование пирожных и мороженого сделает мир более справедливым!