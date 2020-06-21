Бердымухамедов, Алиев и Пашинян отказались от поездки в Москву на парад

21.06.2020, 4:36, Новости дня

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и премьер-министр Армении Никола Пашинян не поедут в Москву на запланированный на 24 июня парад Победы. Об этом 20 июня сообщает “Радио Свобода”.

Пашинян отказался от поездки из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией в Армении. В письме президенту РФ Владимиру Путину премьер-министр объяснил, что осуществить визит в Москву не позволяет “существующая эпидемиологическая ситуация”.

Бердымухамедов свой отказ участвовать в параде 19 июня в телефонном разговоре с Путиным объяснил своим днем рождения и ситуацией с COVID-19.

“Сказал, что не сможет лично принять участие в общем праздновании 75-летия Великой Победы в Москве. Это обусловлено тем, что 29 июня туркменскому лидеру исполняется 63 года, то есть он достигнет возраста пророка Мухаммеда. По сложившимся национальным традициям, эту дату принято отмечать вместе с семьей, родными и близкими, вместе со всем народом. По причине продолжающейся пандемии коронавируса на данный момент установлены новые противоэпидемические, в том числе карантинные меры, согласно которым каждый человек по возвращении из-за рубежа должен в течение двух недель находиться в самоизоляции, что делает невозможным в настоящее время осуществить поездку за границу”, – говорится на неофициальном сайте туркменского главы государства.

Алиев о своем отсутствии на параде в Москве проинформировал 18 июня в ходе телефонного разговора с Путиным, сообщил сайт главы азербайджанского государства.

“Запланированное участие в военном параде, посвященном 75-летию Победы, в Москве оказалось невозможным из-за продления карантинных мер в Азербайджане… Путин выразил понимание ситуации и поблагодарил за телефонный звонок”, – отметили в пресс-службе Алиева.

Российские власти отправили приглашения на мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы, многим иностранным лидерам и представителям международных организаций. Свое участие на параде, в частности, подтверждали президенты Франции, Чехии, Сербии, Болгарии и нескольких постсоветских стран, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.