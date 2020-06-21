В Украине усилят госконтроль за соблюдением карантинных ограничений – Минздрав

21.06.2020, 4:36, Новости дня

В Украине будет усилен государственный контроль за соблюдением карантинных мер, связанных с коронавирусной инфекцией. Об этом 20 июня заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует сайт Минздрава.

Так он прокомментировал рост числа выявленных случаев COVID-19.

“Основная причина роста – нарушение санитарных мер субъектами хозяйствования. Также на негативную динамику заболеваемости повлияло несоблюдение правил при перевозке в городском, междугородном и межобластном транспорте. Для недопущения ухудшения эпидемической ситуации и вынужденного усиления карантинных мероприятий будет усилен государственный контроль”, – сказал Ляшко.

По его словам, во время рейдовых проверок будут, в частности, обращать внимание на соблюдение режима ношения масок и социальной дистанции, мер дезинфекции в заведениях питания, спортзалах, рынках и общественном транспорте.

“Нацполиция, пограничная служба, учреждения Минздрава эпидемиологического профиля, местные власти совместно организуют мероприятия, направленные на использование электронного сервиса “Дій дома” гражданами, которые должны находиться в самоизоляции. Также будет усилен контроль за лицами с подтвержденными случаями коронавирусной болезни. Органы местного самоуправления должны обеспечить выделение дополнительного транспорта для недопущения скопления людей в момент пиковой нагрузки”, – рассказали в ведомстве.

Кабинет Министров продлил карантин до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На заседании 17 июня действие адаптивного карантина было продлено до 31 июля.

18 июня Ляшко заявил, что с 22 июня несколько областей могут закрыться на жесткий карантин.

С 13 июня в Украине наблюдается ухудшение эпидемической ситуации, ежедневно фиксируют более 600 новых случаев коронавируса. За последние сутки в Украине выявили 921 случай инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем суточного прироста за время эпидемии.