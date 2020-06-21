 

Трамп решил «помочь» Китаю и Индии преодолеть «большие проблемы»

21.06.2020, 4:30, Новости дня

США попытаются помочь Китаю и Индии преодолеть «большие проблемы», сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

Трамп заявил, что сложилась «очень жесткая ситуация», Китай и Индия «дошли до физических столкновений», у них «большие проблемы». США ведут переговоры с обеими странами и «попробуют им помочь», передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о столкновениях военных Индии и Китая в Ладакхе, одном из самых взрывоопасных регионов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / Американцы сделали выбор в пользу Байдена в вопросе борьбы с коронавирусом

01.05 / В Мукачево с 4 мая откроют парки и торговые центры – горсовет

11.04 / Тело погибшего извлечено из-под завалов после пожара в колонии Ангарска

04.05 / С 11 мая в Украине частично смягчат карантин: откроют парки, музеи и террасы ресторанов

08.06 / Клинические испытания препарата с нейтрализующими коронавирус антителами начались в Шанхае

07.05 / Погибшие и тысячи пострадавших: на химзаводе в Индии произошла утечка газа

22.05 / ЕС призвал США пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу

20.06 / Немецкие СМИ рассказали о способе Газпрома обойти санкции США против Nord Stream 2

16.06 / Российский БТР получил повреждения при взрыве в Идлибе

10.06 / Израиль пообещал решить вопрос Александровского подворья в Иерусалиме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска