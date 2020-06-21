Трамп решил «помочь» Китаю и Индии преодолеть «большие проблемы»
21.06.2020, 4:30, Новости дня
США попытаются помочь Китаю и Индии преодолеть «большие проблемы», сообщил глава американского государства Дональд Трамп.
Трамп заявил, что сложилась «очень жесткая ситуация», Китай и Индия «дошли до физических столкновений», у них «большие проблемы». США ведут переговоры с обеими странами и «попробуют им помочь», передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о столкновениях военных Индии и Китая в Ладакхе, одном из самых взрывоопасных регионов.
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