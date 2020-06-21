Кандидату в президенты Беларуси экс-банкиру Бабарико предъявили уголовное обвинение

21.06.2020, 4:30, Разное

Комитет госбезопасности Беларуси предъявил обвинения по уголовному делу кандидату на президентских выборах Виктору Бабарико, который больше 20 лет возглавлял Белгазпромбанк, «дочку» российского Газпрома. Называть статьи обвинения его адвокат Дмитрий Лаевский отказался.

«Виктору Бабарико, который находится в СИЗО КГБ, сегодня предъявлено обвинение. Статью, по которой обвинение предъявлено, я не могу назвать в рамках подписки о неразглашении материалов дела», — сказал Лаевский агентству Интерфакс.

«Виктор Бабарико категорически не согласен с происходящим. Защита настаивает на его невиновности», — отметил адвокат. После предъявления обвинения суд должен будет избрать Бабарико меру пресечения. Предъявили ли обвинения его сыну Эдуарду, возглавляющему предвыборный штаб отца, Лаевский не уточнил.

Обоих задержали 18 июня, когда они отвозили подписи в Центризбирком (утром 20 июня в штабе Бабарико отчитались о сдаче всех подписей). За неделю до этого, 12 июня, обыски проходили в самом Белгазпромбанке, после чего были задержаны члены его инициативной группы из бывших и действующих сотрудников банка, а также соратники.

В комитете госконтроля Беларуси, который проводил обыски в Белгазпромбанке и допрашивал Бабарико вскоре после задержания, говорили, что из-за работы в Белгазпромбанке его подозревают в неуплате налогов и легализации доходов, а также в создании преступной группы. В последние дни сбора подписей 18 и 19 июня в Минске и других крупных городах проходили акции в поддержку него и других независимых кандидатов; в автозаках оказались около ста человек.

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