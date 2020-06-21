 

Сергея Хрущева планируют похоронить рядом с отцом

21.06.2020, 3:40, Новости дня

Вдова скончавшегося в США Сергея Хрущева Валентина Голенко сообщила, что прах усопшего планируют захоронить на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилой его отца, бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.

Валентина Голенко подчеркнула, про похоронить его рядом с отцом Сергей Хрущев просил в своем завещании, передает РИА Новости. По ее словам, церемония захоронения предварительно запланирована на октябрь текущего года в случае, если возобновится авиасообщение между Россией и США. Поминки и все, что положено, пройдут в Москве. Кремация – в Соединенных Штатах.

Говоря о причине кончины супруга, она рассказала, что это была старость. "В последнее время он чувствовал себя старым. Предки по мужской линии у него все жили очень коротко. Он уже давно не преподавал", — сказала вдова усопшего.

Сергей Никитович Хрущев родился в 1935 году от второго брака Никиты Хрущева – с Ниной Кухарчук. В 1958-1968 годах работал в ОКБ В.Н. Челомея, где занимался крылатыми и баллистическими ракетами. В 1963 году удостоен звания Героя Социалистического труда. Работал заместителем директора Института электронных управляющих машин, позже – заместителем генерального директора НПО "Электронмаш". В 1991 году Сергей Хрущев переехал в США, где преподавал историю холодной войны в Университете Брауна в штате Род-Айленд. Скончался 18 июня текущего года.



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