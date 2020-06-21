Гитара Курта Кобейна ушла с молотка

21.06.2020, 3:40, Новости дня

На аукционе в США за рекордные 6 миллионов долларов продана гитара лидера группы Nirvana Курта Кобейна, на которой он играл на одном из самых известных концертов музыкального коллектива – MTV Unpugged in New York в 1993 году.

Первоначальная оценочная стоимость инструмента составила 1-2 миллиона долларов, сообщает РА Новости.

Ранее на этом же аукционе был продан 334 тысячи долларов кардиган музыканта, в котором он выступал на том концерте, и его гитара Fender Mustang.

Предыдущий мировой рекорд в этой категории лотов — 3,95 миллиона долларов — принадлежал гитаре Black Stratocaster одного из лидеров группы Pink Floyd Дэвида Гилмора.