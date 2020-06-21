 

Армия Египта готова к вторжению в Ливию

21.06.2020, 3:40, Новости дня

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что в настоящее время страна может на законных основаниях осуществить вторжение в Ливию, и призвал армию быть готовой к боевым действиям за рубежом.

Глава государства подчеркнул, что любое прямое вмешательство со стороны Египта приобрело международную легитимность после получения прямых угроз от "террористических ополченцев и наемников", поддерживаемых в Ливии иностранными государствами.

Ранее Египет выступил с инициативой о прекращении огня в Ливии, предложив создать избранный руководящий совет. Это предложение поддержали Россия, США и Объединенные Арабские Эмираты, но отвергла Турция, напоминает "Интерфакс".

Как сообщалось, в Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: признанное ООН и находящееся в Триполи правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара. В последнее время силы ПНС при военной поддержке Турции активно теснят армию Хафтара.

Как сообщают западные СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи выступают Турция, Катар и Италия.



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