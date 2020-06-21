 

Еще в одном клубе УПЛ футболисты сдали позитивные тесты на коронавирус

21.06.2020, 3:25, Новости дня

По результатам тестирования методом полимеразной цепной реакции у двух футболистов донецкого “Олимпика” выявлена коронавирусная инфекция, сообщила 20 июня пресс-служба украинской Премьер-лиги.

Клуб уведомил лигу о случившемся сегодня, за сутки до матча 27-го тура против львовских “Карпат”, который должен был пройти в Луцке. Фамилии инфицированных не называются.

“Дирекция УПЛ постановила перенести матч “Карпаты” (Львов) – “Олимпик” (Донецк) на более поздний срок”, – сказано в пресс-релизе.

Эта игра должна была стать первой для “Карпат” после выхода из карантина. После возобновления чемпионата Украины львовская команда не провела еще ни одного матча.

За последние сутки коронавирус в Украине выявили еще у 841 человека, общее число подтвержденных случаев увеличилось до 35 825. Скончалось от COVID-19 994 человека, выздоровело 16 406 пациентов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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