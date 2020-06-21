“Не ради каких-то выборов”. Лукашенко объявил о повышении пенсий белорусам

21.06.2020, 3:25, Новости дня

Жителям Беларуси повысят пенсии. Об этом 20 июня во время визита в Могилевскую область заявил президент страны Александр Лукашенко, сообщил его сайт.

“Пенсия, конечно, небольшая. Что имеем, то имеем. Но я вчера правительство попросил (указ еще не вышел). У нас где-то в четвертом квартале планировали повысить пенсии. Тем не менее я попросил, чтобы перенесли то повышение сюда. У нас немного есть денег. Мы должны ветеранам, пенсионерам помочь. Насколько это возможно. Это не популизм, не ради каких-то выборов, я никогда этого не делал”, – сказал он.

По словам Лукашенко, вопрос о повышении пенсий на $10–20 поднимали ветераны и пенсионеры.

“Надо добавить сейчас, чтобы вам было полегче”, – объяснил президент.

TUT.BY отмечает, что на низкие пенсии жаловались граждане Беларуси, которые приходили на пикеты инициативных групп по сбору подписей за выдвижение альтернативных кандидатов в президенты.

По данным издания, в мае в Беларуси насчитывалось более 2,5 млн пенсионеров, средний размер их пенсий составлял 432,7 белорусского рубля (около 4,9 тыс. грн).

В Беларуси на 9 августа запланированы выборы президента. 19 июня истек срок сбора подписей претендентов.

Лукашенко, который возглавляет Беларусь с 1994 года, намерен баллотироваться на шестой срок.