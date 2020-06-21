 

В Киеве горело высотное здание. Видео

21.06.2020, 3:25, Новости дня

В январе проект “Наші гроші” узнал о существовании планов тотальной перестройки исторического сооружения. На месте “Киевпроекта” должно появиться многофункциональное здание высотой 100 м (33 этажа).

При этом генплан Киева запрещает возводить в этой части города дома выше 11 этажей, отмечали журналисты.

С 2017 года 94% акций ОАО “Киевпроект” принадлежат кипрской компании Traylory Ventures Ltd. Руководителем организации является Роман Гладуняк, бывший руководитель Главного управления контроля за благоустройством Киевской горгосадминистрации времен мэра Леонида Черновецкого,

видео

Видео: Киев Оперативный / Facebook

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06 / Протестующие снесли памятник конфедерату Альберту Пайку в Вашингтоне

08.06 / Губернатор Нью-Йорка возложил на менеджмент полиции ответственность за погромы

16.04 / Киев и республики Донбасса подтвердили отказ от преследования возвращаемых лиц

04.06 / В Днепре заявили о недостоверности статистики заболеваемости COVID-19 в регионе

23.04 / Кремлевская битва за историю

29.04 / Литва попросила помощи США в вопросе БелАЭС

07.06 / Мнения: Бунты преследовали Америку еще до основания США

11.05 / Рябков заявил о работе РФ и США по взаимной помощи в борьбе с коронавирусом

24.04 / Президент Трамп почтил память армян, погибших в ходе массовой резни в Османской империи

06.06 / Президент Египта предложил новую инициативу по преодолению кризиса в Ливии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска