Полиция не увидела связи нападения в Рединге с акцией в поддержку чернокожих

21.06.2020, 3:08, Новости дня

Между нападением с ножом в британском Рединге и состоявшейся в городе акцией в поддержку чернокожих нет связи, сообщила местная полиция.

Как заявили в полиции, «нет свидетельств, что этот инцидент связан с акцией Black Lives Matter», передает РИА «Новости».

Напомним, СМИ сообщали, что мужчина с ножом напал на посетителей парка в Рединге. Три человека погибли, есть пострадавшие. Подозреваемый задержан. Он является гражданином Ливии. Нападение расценивается полицией как террористический акт. Однако официального подтверждения всей этой информации не было.