 

Полиция не увидела связи нападения в Рединге с акцией в поддержку чернокожих

21.06.2020, 3:08, Новости дня

Между нападением с ножом в британском Рединге и состоявшейся в городе акцией в поддержку чернокожих нет связи, сообщила местная полиция.

Как заявили в полиции, «нет свидетельств, что этот инцидент связан с акцией Black Lives Matter», передает РИА «Новости».

Напомним, СМИ сообщали, что мужчина с ножом напал на посетителей парка в Рединге. Три человека погибли, есть пострадавшие. Подозреваемый задержан. Он является гражданином Ливии. Нападение расценивается полицией как террористический акт. Однако официального подтверждения всей этой информации не было.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Путин согласился объявить в Норильске режим ЧС федерального уровня

19.04 / Минпромторг не заметил существенных изменений цен на продукты

27.05 / Москалю стало плохо в прямом эфире

02.05 / Вместо помощи Италии ее союзники попытались дискредитировать Россию

12.05 / Более 4 млн ипотечных заемщиков в США попросили об отсрочке

23.05 / Полицейские пресекли незаконные ночные гонки в Новой Москве

01.06 / 38 томов дела об убийстве Шеремета передали подозреваемым для ознакомления

19.05 / Из Таиланда вывезены еще более 240 россиян

27.04 / ООН призвала не ждать возвращения «старой нормальности»

18.05 / “Суд” в оккупированном Донецке на 13 лет осудил врача-невропатолога за “шпионаж в пользу Украины”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска