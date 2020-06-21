 

Немецкий политик – пандемия только укрепит единство ЕС

21.06.2020, 2:57, Новости дня

Несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса, Европа лишь окрепнет по итогам этого кризиса, заявил председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своём интервью для SRF. По мнению Шойбле, кризис укрепит единство ЕС, поскольку люди теперь лучше понимают, что с такими вызовами можно справиться только сообща.


Reuters

Пандемия коронавируса стала тяжёлым испытанием, однако в итоге, после некоторых неприятностей, кризис приведёт к усилению Европы, поскольку люди теперь лучше понимают, что крупные проблемы 21-го века можно решить только вместе, заявил председатель немецкого бундестага Вольфганг Шойбле в своём интервью для SRF.

По мнению Шойбле, ЕС должен отвечать на кризисы путём укрепления интеграции. Политик отмечает, что простого распределения средств финансовой помощи недостаточно. Необходимо точно понимать, на что будут расходоваться данные средства, а также принимать нужные меры для улучшения экономического положения и экономических перспектив. «Я надеюсь на компромисс, который будет выглядеть так: да, мы солидарны. Мы выделяем помощь, в том числе, в виде высоких субсидий. Однако мы чётко провозглашаем, что это субсидии будут потрачены на реально полезные цели, а не на что-то другое», — заявил Шойбле.

При этом Шойбле отметил, что кризис показал некоторые центробежные тенденции внутри ЕС. «В ходе этого кризиса каждый пытался, в первую очередь, думать о себе», — приводит издание слова политика. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06 / Россия указала на стягивание тяжелых вооружений ВСУ в Донбасс

10.04 / Минздрав заявил о связи употребления алкоголя с заражением коронавирусом

15.04 / Американский врач предупредил об опасности алкоголя при коронавирусе

21.05 / Посещение всех заповедников в Крыму станет платным

26.05 / Осужденный за госизмену экс-сотрудник ГРУ Кравцов вышел на свободу

29.05 / В красноясрких больницах внедряют систему удаленного вызова врача

16.06 / Зурабишвили заявила о попытке РФ дестабилизировать ситуацию «покушением на Габунию»

19.06 / Эксперт: Конституция отвечает интересам наших детей и внуков

29.05 / Следственный комитет завершил расследование дела о фейке про коронавирус

14.05 / Постпред прокомментировал возможность открытия границ ЕС для россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска