Немецкий политик – пандемия только укрепит единство ЕС

21.06.2020, 2:57, Новости дня

Несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса, Европа лишь окрепнет по итогам этого кризиса, заявил председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своём интервью для SRF. По мнению Шойбле, кризис укрепит единство ЕС, поскольку люди теперь лучше понимают, что с такими вызовами можно справиться только сообща.



Reuters

Пандемия коронавируса стала тяжёлым испытанием, однако в итоге, после некоторых неприятностей, кризис приведёт к усилению Европы, поскольку люди теперь лучше понимают, что крупные проблемы 21-го века можно решить только вместе, заявил председатель немецкого бундестага Вольфганг Шойбле в своём интервью для SRF.

По мнению Шойбле, ЕС должен отвечать на кризисы путём укрепления интеграции. Политик отмечает, что простого распределения средств финансовой помощи недостаточно. Необходимо точно понимать, на что будут расходоваться данные средства, а также принимать нужные меры для улучшения экономического положения и экономических перспектив. «Я надеюсь на компромисс, который будет выглядеть так: да, мы солидарны. Мы выделяем помощь, в том числе, в виде высоких субсидий. Однако мы чётко провозглашаем, что это субсидии будут потрачены на реально полезные цели, а не на что-то другое», — заявил Шойбле.

При этом Шойбле отметил, что кризис показал некоторые центробежные тенденции внутри ЕС. «В ходе этого кризиса каждый пытался, в первую очередь, думать о себе», — приводит издание слова политика.