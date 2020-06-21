Мнение: Лукашенко считает, что Беларусь – это Азия?

21.06.2020, 2:54, Разное

Кандидату в президенты Беларуси экс-банкиру Виктору Бабарико и его сыну, находящимся в тюремных камерах КГБ, предъявили обвинение.

Ирина Халип пишет из Минска: «Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк заявил, что, поскольку Бабарико руководил преступной деятельностью в составе группы, возбуждено еще одно уголовное дело по статье 285 («создание преступной организации»). А поскольку своими действиями во главе этой самой организации банкир нанес ущерб интересам национальной безопасности, дело передается в КГБ, который и займется расследованием. С таким нагромождением статей Бабарико явно не собираются освобождать не только до выборов, но и после».

И еще одна цитата из текста Ирины: «Лукашенко любит вспоминать, как Каримов и Рахмон расстреливали людей: «Мой друг Рахмон с пулеметом наперевес входил в столицу Таджикистана для того, чтобы навести порядок». Только память у него девичья, короткая. Про Рахмона помнит, а про Чаушеску почему-то забыл» (отсюда).

Может, Лукашенко считает, что Беларусь – это азиатская страна, которая лишь по географическому недоразумению расположена в Европе?

К слову, Чаушеску в 1989 году не успел сбежать из страны, его захватили военные, которые вроде бы были так же преданы президенту Румынии, как сегодня беларуская армия предана президенту Беларуси.

Чаушеску предъявили обвинения в преступлениях против государства, геноциде против собственного народа, открытии тайных счетов в иностранных банках и «подрыве национальной экономики». И быстро расстреляли. В Беларуси, к слову, как в типичной азиатской стране, смертные казни не отменены…

На снимках: Виктор Бабарико прощается с сыном перед визитом в ЦИК. Вскоре их обоих арестуют. Фото: Наталия Федосенко / ТАСС отсюда

Александр Лукашенко принимает парад Победы 9 мая 2020 года, фотографии отсюда